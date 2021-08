Medwedew triumphiert in Toronto, Giorgi in Montreal

Medwedew triumphiert in Toronto

Daniil Medwedew (ATP 2) hat das ATP-1000-Turnier in Toronto für sich

entschieden. Der Russe setzte sich im Final gegen den aufschlagstarken US-Amerikaner Reilly Opelka (ATP 32) in 1:25 Stunden 6:4, 6:3 durch. Medwedew nutzte 3 Breakchancen, während er seinen Service nie abgeben musste, und entschied das 5. Direktduell zum 4. Mal für sich. Für den 25-Jährigen ist es der 4. Titel auf ATP-1000-Stufe. In diesem Jahr triumphierte er zudem in Mallorca und Marseille.

Giorgi jubelt in Montreal

Camila Giorgi (WTA 71) gewann das WTA-1000-Turnier in Montreal. Die Italienerin setzte sich im Final gegen die Tschechin Karolina Pliskova (WTA 6) 6:3, 7:5 durch und feierte den grössten Erfolg ihrer Karriere. Für die 29-Jährige war es der 3. Turniersieg auf WTA-Stufe und der erste seit fast 3 Jahren. Gegen die Wimbledon-Finalistin Pliskova hat sich die 29-jährige Giorgi bereits an den Olympischen Spielen in Tokio in den Achtelfinals behauptet. Das Turnier in Montreal diente wie jenes von dieser Woche in Cincinnati als Vorbereitung für die US Open. Das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt in 2 Wochen.