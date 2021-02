Russland gewinnt Final des ATP Cup klar

Russland hat in Melbourne den ATP Cup gewonnen und damit die Nachfolge von Serbien angetreten. Im Final gegen Italien feierten sowohl Andrej Rublew (ATP 8) als auch Daniil Medwedew (ATP 4) klare Siege. Ersterer liess Fabio Fognini beim 6:1, 6:2 nicht den Hauch einer Chance, Zweiterer setzte sich gegen den zuvor noch ungeschlagenen Matteo Berrettini mit 6:4 und 6:2 durch. Das abschliessende Doppel wurde nicht mehr ausgetragen.

Mit ihren Auftritten am ATP Cup haben sich Medwedew und Rublew weit oben auf die Favoritenliste für die Australian Open gespielt. Medwedew, Sieger der letztjährigen ATP Finals, steht nun bei 14 Siegen in Serie. Die beiden Russen könnten schon in den Viertelfinals aufeinandertreffen.