Medwedew scheitert im Miami-Viertelfinal

Titelverteidiger Hubert Hurkacz hat Daniil Medwedew beim Masters-1000-Turnier in Miami die erhoffte Rückkehr an die Spitze der Tennis-Weltrangliste verwehrt. Der Pole setzte sich im Viertelfinal gegen den Russen mit 7:6 (9:7), 6:3 durch. Im Halbfinal trifft Hurkacz nun auf den Spanier Carlos Alcaraz, der den Serben Miomir Kecmanovic 6:7 (5:7), 6:3, 7:5 (7:5) niederrang. Erst vor wenigen Wochen hatte Medwedew Novak Djokovic an der Spitze der Weltrangliste abgelöst. Durch das frühe Aus zuletzt beim Turnier in Indian Wells verlor er die Top-Position aber sofort wieder – und verpasste nun auch die Chance zur Rückkehr.

Ecuador die nächste Hürde für die Schweizer

Die Schweiz bekommt es im Davis Cup Mitte September auswärts mit Ecuador zu tun. Mit einem Sieg würde das Team von Coach Severin Lüthi nächstes Jahr die Möglichkeit erhalten, sich für das Finalturnier der besten 16 Teams zu qualifizieren. Der bestklassierte Ecuadorianer, Emilio Gomez, nimmt in der Weltrangliste den 145. Platz ein. Die von Henri Laaksonen (ATP 86) angeführten Schweizer treten auswärts an, da sie im September 2013 zu Hause gegen Ecuador gespielt haben. In Neuenburg gewannen sie mit Stan Wawrinka souverän 4:1.

Saftige Busse für Kyrgios

Nick Kyrgios muss nach seinem neuerlichen Ausraster beim Turnier in Miami 35'000 Dollar Strafe zahlen. Wie die Spielervereinigung ATP mitteilte, setzt sich das Bussgeld aus 20'000 Dollar für «verbale Beleidigung», 10'000 Dollar für zweimaliges unsportliches Verhalten und 5000 Dollar für eine «hörbare Obszönität» zusammen. Der 26-Jährige hatte bei seiner Achtelfinal-Niederlage gegen Jannik Sinner (ITA) unter anderem Stuhlschiedsrichter Carlos Bernardes ausgiebig beschimpft und seinen Schläger zertrümmert.