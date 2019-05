Legende: Feiert ein Jubiläum Mike Bryan. imago images

Mike Bryan knackt 500er-Marke

Mit 41 Jahren startet Mike Bryan am Montag in Paris in seine insgesamt 500. Woche als Nummer 1 der Doppel-Weltrangliste. Erstmals war Bryan, der zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bob seit fast 20 Jahren das erfolgreichste Tennisdoppel der Geschichte bildet, am 8. September 2003 die Nummer 1. Mit 123 Turniersiegen und 1129 gewonnenen Matches auf der Tour haben die Bryan-Zwillinge Rekorde aufgestellt. An den French Open streben sie aktuell ihren 3. Triumph an.