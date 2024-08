Per E-Mail teilen

Legende: Zwang die Weltnummer 1 in die Knie Aryna Sabalenka. Keystone/EPA/Mark Lyons

WTA Cincinnati: Swiatek gegen Sabalenka out

Weltnummer 1 Iga Swiatek muss beim WTA-1000-Turnier in Cincinnati im Halbfinal die Segel streichen. Die Polin unterlag Aryna Sabalenka (WTA 3) auf dem schnellen Hartbelag deutlich 3:6, 3:6. Beim Stand von 3:6, 1:5 (0:40) rappelte sich die 23-Jährige zwar nochmals auf und wehrte insgesamt 9 Matchbälle ab, bei der 10. Gelegenheit machte ihre belarussische Konkurrentin mit einem Winner den Sack aber zu. Im Final trifft die zweifache Australian-Open-Siegerin auf Jessica Pegula (USA/WTA 6), die Paula Badosa (ESP/WTA 37) in 3 Sätzen bezwang.

ATP Cincinnati: Sinner und Tiafoe im Final

Jannik Sinner hat im Halbfinal des ATP-1000-Turniers von Cincinnati Alexander Zverev (ATP 4) in einem wahren Krimi bezwungen. Die italienische Weltnummer 1 gewann 7:6 (11:9), 5:7, 7:6 (7:4) und schaffte so im 5. Duell den 2. Sieg. Drei Tage nach seinem 23. Geburtstag bietet sich Sinner am Montag die Möglichkeit, sich ein verspätetes Geschenk zu machen. Im Final trifft er auf Frances Tiafoe (ATP 20). Der US-Amerikaner gewann seinen Halbfinal gegen Holger Rune (ATP 15) 4:6, 6:1, 7:6 (7:4) und erreichte sein erstes Endspiel auf dieser Stufe.