Tod von Trainerlegende Pilic
Nikola «Niki» Pilic ist tot. Das gab der kroatische Tennisverband am Dienstag auf seiner Website bekannt. Der ehemalige Tennisprofi und -trainer sei demnach am Montag in Opatija in seiner kroatischen Heimat im Alter von 86 Jahren verstorben. Pilic hatte Deutschland als Captain 1988, 1989 und 1993 zu drei Davis-Cup-Siegen geführt. Darüber hinaus triumphierte Pilic 2005 als Teamchef mit Kroatien und sass 2010 beim Davis-Cup-Sieg der Serben als Berater in der Box. Pilic, der als Spieler 1973 im French-Open-Final stand, war grosser Förderer Novak Djokovics. Der 24-fache Grand-Slam-Sieger bezeichnete ihn als «Tennisvater und Mentor».