Murray zieht in Stuttgart in den Halbfinal ein

Andy Murray (ATP 68) steht dank eines 7:6 (7:4), 6:3-Sieges über Stefanos Tsitsipas (ATP 5) beim Rasenturnier von Stuttgart im Halbfinal, wo er auf Nick Kyrgios (ATP 78) trifft. Der dreifache Major-Sieger, seit 2019 mit einer künstlichen Hüfte unterwegs, könnte am Samstag mit einem weiteren Sieg am ATP-250-Event sein zweites Endspiel in diesem Jahr erreichen. Im Januar hatte er in Sydney im Final gestanden, dort aber gegen Aslan Karazew (RUS) verloren. Gegen den in Stuttgart an Nummer 1 gesetzten Tsitsipas, der in der Runde zuvor Dominic Stricker geschlagen hatte, liess Murray kein einziges Break zu. Er nahm gleichzeitig auch Revanche für die Niederlage an den letztjährigen US Open. In der 1. Runde hatte er sich dem Griechen nach 2:1-Satzführung noch in 5 Durchgängen beugen müssen.