Legende: Kämpft in Washington Andy Murray greift am ATP-Turnier in den USA ins Geschehen ein. Keystone

Andy Murray tritt in Washington mit seinem Bruder an

Andy Murray wird am ATP-Turnier in Washington (ab 27. Juli) zusammen mit seinem Bruder Jamie im Doppel spielen. Für den Schotten sind die Citi Open ein weiterer Schritt in Richtung vollständige Genesung, nachdem er sich im Januar einer Hüftoperation unterzog. Die Murray-Brüder spielten zuletzt 2016 gemeinsam in Rio an den Olympischen Spielen, wo sie in der ersten Runde ausschieden.

Drei Schweizer stehen in den Achtelfinals der U18-EM

An der U18-EM in Klosters haben drei Schweizer noch Medaillenchancen im Einzel. Leandro Riedi, Sophie Lüscher und Valentina Ryser stehen in den Achtelfinals. Für die positive Überraschung der ersten Turniertage sorgte Lüscher. Die U18-Meisterin hat in 2 Partien erst 6 Games abgegeben. Mit Ryser ist auch die am höchsten eingeschätzte Schweizerin noch dabei. Sie gewann ein Achterbahn-Spiel gegen die Österreicherin Irina Dschandschgawa 6:4, 0:6, 6:4.