Legende: Bekommt den Ball 2021 wettkampfmässig früh zu Gesicht Andy Murray. imago images

Murray spielt schon in der ersten Januar-Woche

Während viele Tennisprofis erst in Australien in die ATP-Saison 2021 einsteigen, gibt der ehemalige Weltranglistenerste Andy Murray in der ersten vollen Januar-Woche in Delray Beach sein Debüt. Der Event in Florida wurde vom üblichen Februar-Termin vorverlegt, weil die Australian Open erst am 8. Februar beginnen. Der aktuell auf Platz 122 des ATP-Rankings klassierte Murray nahm eine Wildcard an. In Delray Beach wollen unter anderen auch der Kanadier Milos Raonic sowie die beiden Amerikaner John Isner und Titelverteidiger Reilly Opelka starten.