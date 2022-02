Wawrinka will French Open bestreiten

Stan Wawrinka plant an den French Open (ab 22. Mai) seine Rückkehr auf die ATP-Tour. Dies gaben die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers am Montag bekannt. Der bald 37-jährige Schweizer bestritt sein letztes Spiel auf der Tour im März des vergangenen Jahres. Zwei Operationen am linken Fuss zwangen den Romand in der Folge zu einer langen Wettkampfpause. In der Weltrangliste ist der Roland-Garros-Sieger von 2015 auf Position 171 zurückgefallen.

Laaksonen bleibt an Travaglia hängen

Henri Laaksonen (ATP 84) ist beim ATP-250-Turnier im Marseille in der 1. Runde ausgeschieden. Der Schweizer unterlag dem Italiener Stefano Travaglia (ATP 119) nach fast zweieinhalb Stunden Spielzeit 2:6, 7:6 (7:5), 6:7 (1:7). Beim Stand von 5:4 im 3. Satz vergab Laaksonen bei eigenem Aufschlag einen Matchball. Der 29-Jährige kommt damit in der laufenden Saison weiter nicht auf Touren: Nur beim Saisonauftakt in Melbourne hatte er die 1. Runde überstanden. Zuletzt musste sich der Schaffhauser in Rotterdam nach gemeisterter Qualifikation Andrej Rublew (ATP 7) beugen.