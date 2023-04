Legende: Kehrt in die Top 10 zurück Petra Kvitova. Keystone/Cristobal Herrera-Ulashkevich

Kvitova überraschende Miami-Siegerin

Petra Kvitova (WTA 12) hat das WTA-1000-Turnier in Miami mit einem 7:6, 6:2 im Final gegen die Kasachin Jelena Rybakina (WTA 7) für sich entschieden. Die Vorentscheidung fiel im ersten Satz, den die Tschechin im Tiebreak mit 16:14 zu ihren Gunsten entschied. Kvitova, 2011 und 2014 Wimbledonsiegerin, war beim hochdotierten Turnier in Florida noch nie über die Viertelfinals hinausgekommen. Nun kehrt die 33-jährige Linkshänderin – auf Kosten von Belinda Bencic – erstmals seit zwei Jahren in die Top 10 der Weltrangliste zurück. Australian-Open-Finalistin und Wimbledon-Siegerin Rybakina verpasste das «Sunshine Double», nachdem sie vor zwei Wochen in Indian Wells ihr erstes WTA-1000-Turnier gewonnen hatte.

