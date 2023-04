Nach kuriosem 3. Satz: Hüsler in Monte Carlo früh out

Legende: Kein Weiterkommen in Runde 1 Marc-Andrea Hüsler. (Archiv) freshfocus / Juergen Hasenkopf

Insgesamt 16 Servicedurchbrüche gab es in der Partie des ATP-1000-Turniers von Monte Carlo zwischen Marc-Andrea Hüsler (ATP 48) und Jaume Munar (ATP 83) – alleine 7 davon wurden im letzten Satz erspielt. Diesen konnte der Spanier für sich entscheiden, obwohl Hüsler mit 4:1 geführt hatte. Bereits den 1. Satz hatte der Schweizer knapp im Tiebreak verloren, kämpfte sich aber im 2. Satz zurück und konnte so den kuriosen Entscheidungssatz erzwingen. Nach 2:55 Stunden beendete Munar die Partie mit dem ersten Matchball – natürlich per Break. Für Hüsler war es die erste Partie in diesem Jahr auf Sand.