Legende: Greift in Miami wieder an Novak Djokovic. imago images

Djokovic: Comeback in Miami

Novak Djokovic kehrt Ende März am ATP-1000-Turnier in Miami auf die ATP-Tour zurück. Dies gab der Weltranglisten-Erste auf seiner Homepage bekannt. Der Serbe hatte sich auf dem Weg zu seinem neunten Titel an den Australian Open in Melbourne in der 3. Runde gegen Taylor Fritz eine Verletzung an der Bauchmuskulatur zugezogen. Nach Miami wird Djokovic an den Turnieren von Monte Carlo und Belgrad in die Sandsaison einsteigen.