Legende: Comeback in Antwerpen Stan Wawrinka. imago images

Lopez fordert Wawrinka in Antwerpen

Der erste Gegner von Stan Wawrinka (ATP 18) nach fünfwöchiger Verletzungspause heisst Feliciano Lopez (ATP 62). Der Spanier erspielte sich das Duell mit dem als Nummer 4 gesetzten Romand am ATP-Turnier in Antwerpen dank eines Zweisatzsieges gegen Cameron Norrie. Wawrinka profitierte in der 1. Runde seinerseits von einem Freilos. Im Head-to-Head mit Lopez liegt der Romand mit 4:3 Siegen vorne. Das letzte Aufeinandertreffen 2017 in Queen's entschied der Spanier jedoch für sich.

Bencic trifft in Moskau auf Hercog

Belinda Bencic trifft am WTA-Turnier in Moskau nach einem Freilos am Mittwoch in den Achtelfinals auf Polona Hercog (WTA 49). Das bisher einzige Duell 2014 in Rom gewann Bencic. Mit einem Finalvorstoss in Russlands Hauptstadt könnte sich die Ostschweizerin noch für die WTA-Finals qualifizieren.

Schweizer Fed-Cup-Team spielt in Biel

Die Fed-Cup-Begegnung zwischen der Schweiz und Kanada findet am 7./8. Februar in Biel statt. Setzt sich das Team von Heinz Günthardt durch, qualifizieren sich die Schweizerinnen für das erstmals ausgetragene Final-Turnier der besten 12 Teams vom 14. bis 19. April in Budapest.