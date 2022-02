Legende: Rückkehr im Visier Juan Martin Del Potro ist in Buenos Aires mit einer Wildcard gemeldet. imago images

Del Potro will in Buenos Aires auf die Tour zurückkehren

Juan Martin Del Potro steht nach zweieinhalb Jahren vor seiner Rückkehr auf die ATP-Tour. Der 33-Jährige kündigte für das Heimspiel bei den Argentina Open kommende Woche in Buenos Aires sein Comeback an. Del Potro hatte im Sommer 2019 beim Rasenturnier in Queen's einen Bruch der Kniescheibe erlitten. Bereits im vorangegangenen Herbst war der Südamerikaner schon einmal wegen einer schweren Knieverletzung längere Zeit ausgefallen. Später musste sich Del Potro mehreren Operationen an seinem Handgelenk unterziehen. Seinen bislang letzten Titel feierte er 2018 beim ATP-1000-Turnier in Indian Wells mit einem Finalsieg über Roger Federer. In der Weltrangliste wird Del Potro mittlerweile auf Position 757 geführt.