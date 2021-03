Legende: Pausiert weiter Rafael Nadal. Keystone

Nadal lässt Turnier in Dubai aus

Rafael Nadal wird auch knapp einen Monat nach seinem Viertelfinal-Out an den Australian Open weiter auf eine Turnierteilnahme verzichten. Er habe eine angebotene Wildcard für das ATP-Turnier in Dubai nächste Woche abgelehnt, teilte der mit Rückenproblemen kämpfende Spanier mit. «Wir haben ernsthaft darüber nachgedacht, zu kommen und zu spielen. Aber ich denke nicht, dass ich schon bereit bin zu spielen», schrieb der 34-Jährige auf Twitter. Schon für das Turnier in Rotterdam Anfang März hatte Nadal abgesagt. Am Montag wird Nadal in der Weltrangliste vom Russen Daniil Medwedew als Nummer 2 abgelöst werden.