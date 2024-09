Legende: Traten schon in Paris gemeinsam für Spanien an Rafael Nadal (rechts) und Carlos Alcaraz. imago images/Xinhua

Comeback von Nadal am Davis Cup?

Spaniens Altmeister Rafael Nadal winkt auf der Zielgeraden seiner imponierenden Karriere noch einmal ein grosser Auftritt vor heimischem Publikum. Trotz seiner anhaltenden Verletzungsprobleme gehört der 38 Jahre alte Superstar für die Davis-Cup-Endrunde in Malaga (19. bis 24. November) zur Mannschaft der Gastgeber. Angeführt wird das Team der Iberer, die 5 Jahre nach ihrem letzten Erfolg auf ihren 7. Triumph im wichtigsten Teamwettbewerb des Tennissports hoffen, von French-Open- und Wimbledonsieger Carlos Alcaraz.

01:09 Video Archiv: Hier endet das Projekt «Nadalcaraz» an Olympia Aus Paris 2024 Clips vom 31.07.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 9 Sekunden.

ATP Finals: Alcaraz folgt Sinner und Zverev

Carlos Alcaraz hat sich einen Platz an den ATP Finals gesichert. Er folgt dem Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (ITA) und dem Deutschen Alexander Zverev, die sich bereits vorher qualifiziert hatten. Der 21-jährige Alcaraz gewann in diesem Jahr die French Open und Wimbledon, zudem holte er bei den Olympischen Spielen in Paris die Silbermedaille. Die ATP Finals werden vom 10. bis zum 17. November in Turin ausgetragen.