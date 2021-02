Legende: Legt eine Auszeit ein Rafael Nadal. imago images

Nadal wegen Rückenproblemen nicht in Rotterdam

Das ATP-500-Turnier in Rotterdam findet ohne Rafael Nadal statt. Der Spanier zog seine Teilnahme am Donnerstag zurück. Grund für das Forfait sind die Rückenprobleme, die Nadal seit dem ATP Cup und den Australian Open plagen. Sein Arzt habe ihm geraten, das Turnier in den Niederlanden von kommender Woche auszulassen, informierte die Weltnummer 2 auf Twitter. Trotz der Absage von Nadal ist das Turnier in Rotterdam hochkarätig besetzt. Mit Daniil Medwedew, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Andrej Rublew und Matteo Berrettini sind gleich 5 Top-10-Spieler am Start.

Hewitt in der «Hall of Fame»

Der frühere Weltranglistenerste Lleyton Hewitt wird im kommenden Juli in die Tennis «Hall of Fame» aufgenommen. Der 40-jährige Australier gewann während seiner 18-jährigen, 2016 beendeten Karriere 2 Grand-Slam-Turniere und 28 weitere Einzel-Titel. Wie Roger Federer hat er Jahrgang 1981.