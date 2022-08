Legende: Musste seit Wimbledon pausieren Rafael Nadal. Imago Images/Paul Zimmer

Nadal in Cincinnati dabei

Grand-Slam-Rekordchampion Rafael Nadal kehrt nach seiner Bauchmuskelverletzung in der kommenden Woche auf die ATP-Tour zurück. Wie der 36-jährige Spanier am Mittwoch auf Instagram mitteilte, wird er zur Vorbereitung auf die US Open (ab 29. August) beim Masters in Cincinnati aufschlagen. Nadal hatte beim Rasenklassiker in Wimbledon vor gut einem Monat eine Bauchmuskelverletzung erlitten und war zum Halbfinal gegen Nick Kyrgios nicht angetreten. Sein ursprünglich geplantes Comeback in Montreal in dieser Woche hatte er verschoben. In Cincinnati geht Nadal erstmals seit fünf Jahren wieder an den Start.

Medwedew in Montreal bereits out

Daniil Medwedew hat knapp drei Wochen vor dem Start der US Open einen kleinen Dämpfer kassiert. Die Weltnummer 1 aus Russland, die am Samstag in Los Cabos (MEX) den ersten Turniersieg des Jahres gefeiert hatte, unterlag im Top-Duell der 2. Runde des ATP-1000-Turniers in Montreal (CAN) Nick Kyrgios mit 7:6 (7:2), 4:6, 2:6. Der Wimbledon-Finalist, Nummer 37 der Welt, hatte ebenfalls erst am Sonntag in Washington seinen ersten Einzel-Titel seit drei Jahren gewonnen und zusätzlich im Doppel triumphiert.