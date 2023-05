Legende: Muss sich weiter in Geduld üben Rafael Nadal. Keystone/AP/Mark Baker

Nadal verpasst auch Rom

Die Zwangspause von Rafael Nadal aufgrund seiner Hüftverletzung verlängert sich. Wie der Spanier auf Social Media bekanntgibt, verzichtet er auf eine Teilnahme am ATP-1000-Turnier von Rom, das nächste Woche beginnt. «In den letzten Tagen hat sich eine Verbesserung eingestellt. Aber ich habe viele Monate nicht auf hohem Niveau trainieren können», schrieb der 36-Jährige. Nadal hat seit seinem Out in der 2. Runde der Australian Open keine Partie mehr bestritten. Bis zum Beginn der French Open in Paris bleiben ihm noch etwas mehr als drei Wochen.

01:27 Video Archiv: Nadal unterliegt in Melbourne Mackenzie McDonald Aus Sport-Clip vom 18.01.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 27 Sekunden.

Riedi gibt Comeback nach Verletzung

Leandro Riedi schlägt kommende Woche beim Challenger-Turnier in Mauthausen in Österreich auf. Der 21-jährige Zürcher hat eine zweimonatige Wettkampfpause hinter sich. Die Weltnummer 156 musste eine Stressfraktur am rechten Fuss auskurieren lassen.