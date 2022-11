Taylor Fritz hat beim ATP-1000-Turnier in Paris-Bercy den Sprung in die Achtelfinals verpasst und damit keine Chance mehr auf eine Teilnahme an den ATP Finals in Turin. Durch die Niederlage des Amerikaners sicherten sich der Basel-Sieger Félix Auger-Aliassime und der Russe Andrej Rublew die letzten freien Plätze für den Jahresabschluss der acht besten Spieler der Saison (13. bis 20. November). Zuvor hatten sich bereits Rafael Nadal, Carlos Alcaraz, Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas, Novak Djokovic und Daniil Medwedew qualifiziert. Titelverteidiger Alexander Zverev fehlt wegen seiner Fussverletzung.