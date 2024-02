Legende: Muss sich weiter gedulden Rafael Nadal. imago images/Ben Symons

Nadal nicht in Doha

Rafael Nadal muss sein für das ATP-Turnier in Katar (ab 19. Februar) geplante Comeback verschieben. «Ich hätte gerne in Doha gespielt», schrieb der 37-Jährige am Mittwochabend auf der Plattform X: «Leider bin ich nicht bereit, wieder anzutreten.» Der 22-malige Grand-Slam-Sieger hatte zu Beginn des Jahres nach fast einjähriger Verletzungspause in Brisbane sein Comeback gegeben. Im Viertelfinal gegen den Australier Jordan Thompson zog sich der Spanier eine Muskelverletzung zu und konnte in der Folge nicht bei den Australian Open antreten.