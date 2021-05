Nadal nimmt Revanche an Zverev

Zwei-Satz-Sieg von Nadal gegen Zverev

Rafael Nadal (ATP 2) ist beim ATP-1000-Turnier in Rom in die Halbfinals eingezogen. Eine Woche nach der Viertelfinal-Niederlage gegen Alexander Zverev (ATP 6) in Madrid gelang dem Spanier mit einem 6:3, 6:4-Sieg gegen den Deutschen die Revanche. Zverev verpasste es damit, Nadal als erst zweiter Spieler nach Novak Djokovic (2011) binnen einer Woche zweimal zu bezwingen. Im Halbfinal trifft der neunfache Rom-Sieger auf Reilly Opelka (ATP 47).

Resultate ATP Rom

Federer gegen Thompson oder Andujar

Roger Federer beginnt an den Geneva Open gegen Jordan Thompson (AUS/ATP 62) oder Pablo Andujar (ESP/ATP 72). Als Turniernummer 1 ist Federer für die 2. Runde gesetzt. Sein Achtelfinal wird am Dienstag ab 18 Uhr ausgetragen. Als 2. Schweizer im Haupttableau bekommt es der aufstrebende French-Open-Juniorensieger Dominic Stricker (ATP) in der 1. Runde mit Marin Cilic (ATP 43) zu tun.

Dimitrov schlägt in Genf auf

Die Genfer Organisatoren können sich über einen weiteren Vertreter aus den Top 20 der Weltrangliste freuen. Sie vergaben die 2. Wildcard nach jener an Stricker an Grigor Dimitrov (ATP 17). Insgesamt schlagen 19 Top-50-Spieler am Genfersee auf.