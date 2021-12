Legende: Leidet unter Corona Rafael Nadal. Keystone

Nadal kehrt mit Corona aus Abu Dhabi zurück

Rafael Nadal ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der Spanier hatte vergangene Woche in Abu Dhabi bei einem Exhibition-Turnier sein Comeback gegeben und dabei Niederlagen gegen Andy Murray und Denis Shapovalov kassiert. Während Tests in Kuwait und Abu Dhabi noch negativ ausgefallen seien, habe der PCR-Test bei der Ankunft in Spanien den Covid-Nachweis erbracht, schildert Nadal in den sozialen Medien: «Ich erlebe gerade einige unangenehme Momente und bin in häuslicher Quarantäne.» Bis zum Event in Abu Dhabi hatte der 35-Jährige seit Anfang August kein Turnier mehr bestritten. Noch ist offen, wann und bei welchem Turnier Nadal offiziell auf die Tour zurückkehren wird.