Zehn Tage nach der Niederlage in Barcelona gegen Alex de Minaur ist Rafael Nadal die Revanche geglückt. Beim ATP-1000-Turnier in Madrid gewann der 37-jährige Spanier gegen den australischen Weltranglisten-Elften 7:6 (8:6), 6:3 und steht damit im Sechzehntelfinal. Der in den vergangenen anderthalb Jahren regelmässig verletzte Nadal hatte seit Anfang 2023 keinen so gut klassierten Gegner mehr geschlagen. Weiter geht es für Nadal gegen den Argentinier Pedro Cachin (ATP 91).

Alizé Cornet wird nach ihrem letzten Auftritt bei den French Open (26. Mai bis 9. Juni) in den Tennis-Ruhestand gehen. Dies kündigte die 34-jährige Französin in einem Interview an, das am Samstag auf Canal Plus ausgestrahlt wurde. «Ich werde in genau einem Monat meine letzten French Open spielen und danach zurücktreten», sagte die ehemalige Nummer 11 der Welt, die sechs Titel im Einzel und 2019 den Fed Cup gewonnen hat. Die Spielerin aus Nizza, die den Rekord für die meisten Grand-Slam-Turniere in Folge hält (68 seit 2007), erreichte bei den Australian Open 2022 den Viertelfinal und damit ihre beste Platzierung bei einem Major-Turnier.