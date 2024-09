Legende: Kann aktuell «nicht das Beste geben» Rafael Nadal. Imago/Xinhua

Laver Cup in Berlin ohne Nadal

Rafael Nadal sagt seine geplante Teilnahme am bevorstehenden Laver Cup ab. «Ich bin wirklich enttäuscht, euch mitteilen zu müssen, dass ich nächste Woche nicht am Laver Cup in Berlin teilnehmen kann. Um das Team Europa wirklich zu unterstützen, müsste ich das Beste geben, aber in diesem Moment gibt es andere Spieler, die der Mannschaft helfen können, den Sieg zu erringen», erklärte Nadal auf dem X-Kanal des Laver Cup. Ob beim 38-jährigen Spanier eine Verletzung vorliegt, ist nicht bekannt. Ein Ersatzmann soll zeitnah bestimmt werden, hiess es seitens des Veranstalters.