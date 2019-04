Thiem wirft Nadal aus dem Turnier

Wie schon vor einer Woche in Monte Carlo ist Rafael Nadal beim Sandplatz-Turnier von Barcelona im Halbfinal ausgeschieden. Die spanische Weltnummer 2 unterlag Dominic Thiem (ATP 5) in 2 Sätzen mit 4:6, 4:6. In beiden Durchgängen gelang dem Österreicher jeweils zum 3:2 ein Servicedurchbruch, den er nicht mehr hergab. Nadal seinerseits kam erst im letzten Spiel des Matches zu Breakchancen, vermochte das Ruder aber nicht mehr herumzureissen. Im Final trifft Thiem auf den Russen Daniil Medwedew (ATP 14).

Naomi Osaka mit Bauchmuskelverletzung

Naomi Osaka musste beim WTA-Turnier in Stuttgart wegen einer Bauchmuskelverletzung Forfait geben. Damit verpasste die Japanerin den Halbfinal . Die Weltnummer 1 hatte sich die Verletzung beim Viertelfinalerfolg gegen Donna Vekic zugezogen. «Ich glaube nicht, dass ich aufschlagen kann», sagte die 21-jährige Japanerin . An eine längere Pause glaubt Osaka aber nicht. Damit zieht Anett Kontaveit in den Final ein. Schon im Achtelfinal hatte die Estin von der Aufgabe Victoria Asarenkas profitiert. Kontaveits Gegnerin am Sonntag ist Petra Kvitova.