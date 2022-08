Nadals Comeback misslingt

Rafael Nadal (ATP 3) hat bei seiner Rückkehr auf die Tour nach überstandener Bauchmuskelverletzung eine Niederlage hinnehmen müssen. Der Spanier unterlag beim ATP-1000-Turnier in Cincinnati (USA) dem Kroaten Borna Coric (ATP 152) in drei Sätzen 6:7 (9:11), 6:4, 3:6. Nadal, der nach 5 Jahren Abwesenheit wieder im Bundesstaat Ohio aufschlug, zeigte sich bei seinem ersten Auftritt seit seinem Rückzug vom Wimbledon-Halbfinal von seiner Bestform weit entfernt. «Es ist schwierig, viele positive Dinge aus diesem Spiel mitzunehmen», sagte der 36-Jährige. Mit einem Turniersieg hätte Nadal die Nummer-1-Position in der Weltrangliste erobern können (bei einem Ausscheiden Daniil Medwedews vor dem Viertelfinal).