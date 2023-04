Nadal verpasst auch Madrid-Turnier – Ritschard in München out

Legende: Muss weiterhin Geduld beweisen Rafael Nadal. Keystone/EPA/Lukas Coch

ATP-Tour weiter ohne Nadal

Die Zwangspause von Rafael Nadal hält an. Der Spanier muss auch auf die Teilnahme an dem nächste Woche beginnenden ATP-1000-Turnier in Madrid verzichten. «Die Verletzung ist immer noch nicht ausgeheilt», schreibt Nadal auf Instagram. «Ich habe noch nicht genügend trainieren können, um Turniere zu spielen.» Nadal macht seit Beginn des Jahres eine Hüftverletzung zu schaffen. Der 36-Jährige hat seit seinem Ausscheiden in der 2. Runde der Australian Open im Januar keine Partie mehr bestritten.

München: Ritschard schnuppert an Überraschung

Alexander Ritschard (ATP 209) hat beim ATP-250-Turnier von München gegen Marcos Giron (USA/ATP 68) eine weitere Überraschung knapp verpasst. 55 Minuten lang lief für Ritschard alles perfekt. Er sicherte sich den ersten Satz und startete den zweiten Durchgang sogleich mit einem Break. Dann aber verlor der Zürcher den Faden. Er brachte drei der nächsten fünf Aufschlagspiele nicht mehr durch, was schliesslich nach über zwei Stunden in die 6:4, 3:6, 3:6-Niederlage mündete. Immerhin gewann Ritschard in seinem dritten Achtelfinal auf der ATP Tour erstmals einen Satz.

Genf: Noch ein Top-10-Spieler

Neben dem zweimaligen Turniersieger Casper Ruud (ATP 3) nimmt mit dem Amerikaner Taylor Fritz (ATP 10) ein zweiter Top-10-Spieler am Geneva Open teil. Die gesamte Spielerliste für das Sandplatz-Turnier im Parc des Eaux-Vives vom 20. bis 27. Mai wollen die Organisatoren nächste Woche veröffentlichen. Der 25-jährige Amerikaner Taylor Fritz erreichte letzte Woche am ATP-1000-Sandplatzturnier von Monte Carlo die Halbfinals und triumphierte im März in Indian Wells.