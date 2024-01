Nadal will im Februar in Doha nächstes Comeback wagen

Legende: Will sich im Februar zurückmelden Rafael Nadal. Imago Images/Jono Searle

Nadal plant Start in Doha

Rafael Nadal will im Februar in Doha auf die ATP-Tour zurückkehren. Der 37-jährige Spanier steht auf der Meldeliste für das ATP-250-Turnier, das am 19. Februar beginnt. Nadal hat zu Beginn des Jahres nach fast einjähriger Verletzungspause in Brisbane sein Comeback gegeben. Bei der Viertelfinal-Niederlage gegen den Australier Jordan Thompson zog er sich aber eine Muskelverletzung zu und sagte deshalb seine Teilnahme an den derzeit laufenden Australian Open ab.