Bencic in Dubai weiter

Belinda Bencic (WTA 9) hat beim WTA-1000-Turnier in Dubai die Achtelfinals erreicht. Die Ostschweizerin rang Marta Kostjuk (WTA 55/UKR) 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 6:4 nieder. Die Partie dauerte 3 Stunden und 27 Minuten – und damit 42 Minuten länger als letzte Woche in Doha der Achtelfinal gegen Viktoria Asarenka (1:6, 7:6, 6:4). Gegen Asarenka machte Bencic einen 1:6, 1:4-Rückstand wett, gegen Kostjuk lag sie nach anderthalb Stunden 6:7, 1:3 zurück. Erneut schaffte sie die Wende. Im Achtelfinal am Mittwoch trifft sie auf Aussenseiterin Karolina Muchova (WTA 112/CZE). Im Siegesfall könnten die nächsten Gegnerinnen Jessica Pegula (WTA 3) am Donnerstag, Aryna Sabalenka (WTA 2) am Freitag und Iga Swiatek (WTA 1) am Samstag heissen.

Hüsler auch in Marseille out

Wie bereits in Rotterdam scheitert Marc-Andrea Hüsler (ATP 48) erneut im Sechzehntelfinal – dieses Mal aber in Marseille. Hüsler verlor mit 3:6 und 2:6 gegen Lokalmatador Grégoire Barrère (ATP 58). Der Schweizer konnte insgesamt 4 Breakbälle abwehren, musste seinem Gegenüber aber trotzdem 3 Servicedurchbrüche zugestehen. Der Franzose Barrère verwertete nach einer Stunde den ersten Matchball.

Legende: Kein Weiterkommen in Marseille Marc-Andrea Hüsler. Imago / PanoramiC

Riedi und Ritschard siegreich

In Marseille in den Achtelfinals stehen dafür Leandro Riedi und Alexander Ritschard. Riedi (ATP 133) warf den um über 60 Positionen besser klassierten Einheimischen Arthur Rinderknech aus dem Turnier: Beim 6:3, 6:4 überzeugte der 21-jährige Riedi vor allem mit seinem 2. Aufschlag und seiner Abgebrühtheit bei wichtigen Punkten: Er wehrte alle 4 Breakchancen gegen sich ab. Für den Thurgauer ist es der erste Sieg auf der ATP-Tour. Qualifikant Ritschard (ATP 187) setzte sich gegen den Spanier Pablo Andujar (ATP 211) mit 7:5, 6:4 durch.

Golubic scheitert erneut früh

Viktorija Golubic kommt in diesem Jahr bislang nicht in Fahrt. Die Züricherin unterlag im mexikanischen Merida in der 1. Runde gegen Elisabetta Cocciaretto (WTA 54) 0:6, 3:6. Die junge Italienerin gewann 8 Games, ehe die Schweizerin ihr Aufschlagspiel erstmals durchbrachte. Der letzte Sieg der Schweizerin datiert vom 1. Januar. Sie ist inzwischen im Ranking auf Position 88 abgerutscht.