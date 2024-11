Legende: Feiert ihren 7. ITF-Turniersieg Céline Naef. IMAGO / ZUMA Press Wire

Naef und Bandecchi siegreich

Die Schweizer Tennisspielerin Céline Naef (WTA 209) feierte in Pétange in Luxemburg ihren siebten Turniersieg auf der ITF-Tour. Die im Kanton Schwyz wohnhafte 19-jährige Zürcherin bezwang im Final die topgesetzte Französin Océane Dodin (WTA 110) 6:2, 6:4 und blieb damit am 60'000 Dollar dotierten Hallenturnier auch in ihrem fünften Spiel ohne Satzverlust. Ebenfalls im Final eines ITF75-Turniers stand Susan Bandecchi (WTA 276), und auch sie reüssierte. Die 26-jährige Tessinerin setzte sich in Ismaning bei München gegen die als Nummer 2 gesetzte Ukrainerin Daria Snigur (WTA 158) nach verlorenem Startsatz 6:7 (8:10), 6:2, 7:5 durch. Für Bandecchi war es der dritte Titelgewinn auf Stufe ITF in diesem Jahr, der siebte insgesamt.