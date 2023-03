Legende: Darf 2023 wieder an der Church Road aufschlagen Die Belarussin Victoria Azarenka, ihres Zeichens zweifache Wimbledon-Halbfinalistin. Keystone/Kirsty Wigglesworth

Spieler aus Russland und Belarus in Wimbledon zugelassen

Nach der Verbannung im Vorjahr lässt Wimbledon Spielerinnen und Spieler aus Belarus und Russland in diesem Jahr wieder zu. Jedoch müssen Victoria Azarenka, Daniil Medwedew und Co. unter neutraler Flagge antreten. Die «aktuelle Absicht» sei es, Spielerinnen und Spieler aus diesen Ländern teilnehmen zu lassen, solange diese die «entsprechenden Bedingungen» einhielten, schrieb der All England Lawn Tennis Club in einem Statement. Nicht erlaubt seien «Ausdrücke des Supports der russischen Invasion». 2022 waren wegen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und der belarussischen Rolle dabei beide Länder beim dritten Grand-Slam-Turniers des Jahres gesperrt worden. In der Folge wurden auch keine Punkte für das ATP- respektive WTA-Ranking vergeben.