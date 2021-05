Legende: Kein geglücktes Jubiläum Serena Williams in Rom. imago images

Williams-Comeback früh beendet

Serena Williams hat im 1000. Spiel ihrer Tenniskarriere eine böse Überraschung erlebt. Beim WTA-Turnier in Rom unterlag die 23-fache Majorsiegerin aus den USA zum Auftakt der ungesetzten Argentinierin Nadia Podoroska mit 6:7 (6:8), 5:7. Für die viermalige-Rom-Gewinnerin Williams, die in der 1. Runde ein Freilos hatte, war es der 1. Einsatz auf der Tour nach fast drei Monaten.

Nadal bezwingt Sinner

Rafael Nadal hat auf dem Weg zu seinem 10. Turnier-Sieg beim ATP-1000-Turnier in Rom den 19-jährigen Italiener Jannik Sinner (ATP 18) in die Schranken gewiesen. Der Spanier gewann sein Zweitrunden-Spiel nach einem Freilos zum Auftakt 7:5, 6:4.

Wieder mehr Zuschauer an den French Open

An den French Open (30. Mai bis 13. Juni) sollen in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie wieder mehr Zuschauer zugelassen werden. Die Veranstalter planen im Optimalfall mit insgesamt etwas mehr als 118'000 Besuchern während der gut zwei Wochen. An den ersten 10 Tagen sollen pro Tag etwas mehr als 5000 Zuschauer auf die Anlage «Roland Garros» dürfen: je 1000 Besucher in den drei grössten Arenen und einige Hundert Zuschauer auf den Aussenplätzen.