Legende: Steht in Genf im Hauptfeld Johan Nikles. Freshfocus/Pascal Muller

Nikles beim Heimturnier im Hauptfeld

Johan Nikles (ATP 294) hat sich erfolgreich durch die Qualifikation für das ATP-250-Turnier in Genf gekämpft. Der 25-jährige Lokalmatador setzte sich in der 2. Runde mit 6:4, 6:4 gegen den einstigen Top-30-Spieler Lukas Rosol (ATP 249) aus Tschechien durch. Nikles schaffte es erstmals aus eigener Kraft in das Haupttableau eines ATP-Turniers. 2016 war er in Genf als «Lucky Loser» (Verlierer in der letzten Qualifikationsrunde) und letztes Jahr in Gstaad mit einer Wildcard ins Turnier gekommen. Beide Male verlor er dann in der 1. Runde klar. In Genf bekommt er es in Runde 1 mit Landsmann Leandro Riedi (ATP 331) zu tun.

