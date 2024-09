Nur Alcaraz punktet an Tag 2 für Europa

Laver Cup: Team Europa 4:8 im Hintertreffen

Das Team Europa wird der Favoritenrolle am Laver Cup in Berlin bisher nicht gerecht. Nach dem zweiten von drei Tagen führt die Weltauswahl 8:4. Am Samstag bezwang Frances Tiafoe den Russen Daniil Medwedew und setzte sich Taylor Fritz gegen den erschöpften Lokalmatador Alexander Zverev durch. Für Europa punktete einzig Carlos Alcaraz mit einem Sieg gegen Ben Shelton, der im abschliessenden Doppel zusammen mit dem Chilenen Chilenen Alejandro Tabilo gegen Casper Ruud und Stefanos Tsitsipas gewann.