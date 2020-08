Legende: Bricht seine Zelte in Prag ab Stan Wawrinka. Freshfocus

Wawrinka zieht sich aus Prag zurück

Stan Wawrinka wird beim ATP-Challenger-Turnier in Prag nicht einen zweiten Titel holen. Der im ersten Turnier am Samstag siegreiche Waadtländer zog sich nach seinem Erfolg im Achtelfinal gegen den Niederländer Botic van de Zandschulp zurück. Oberschenkelschmerzen machen ihm zu schaffen. Sein nächstes Turnier wird das ATP-1000-Turnier in Rom sein, das am 14. September beginnt.

Bryan-Zwillinge haben genug

Die Brüder Bob und Mike Bryan haben ihre Karriere beendet. «Wir haben beide das Gefühl, dass dies der richtige Zeitpunkt ist», sagte Mike Bryan, der um zwei Minuten ältere der Zwillinge. Die 42-jährigen Brüder aus den USA gewannen alle 4 Grand-Slam-Turniere, alle 9 ATP-Masters-Turniere, triumphierten 4 Mal bei den ATP-Finals und holten 2012 in London Olympia-Gold. Insgesamt standen sie 438 Wochen gemeinsam an der Spitze des Rankings und beendeten 10 Saisons auf Platz 1. Die Bryan-Brüder halten den Rekord für die meisten gewonnenen Turniere (119) und die meisten Grand-Slam- (16) und ATP-Masters-Titel (39).