Traumdoppel: Nadal und Alcaraz spannen zusammen

Rafael Nadal und Carlos Alcaraz werden Spanien bei Olympia in Paris im Doppel vertreten. Das kündigte der nationale Tennisverband am Mittwoch an. Der 38-jährige Nadal ist bereits doppelter Olympiasieger: 2008 gewann er in Peking im Einzel, 2016 in Rio an der Seite von Marc Lopez im Doppel. Der 17 Jahre jüngere Alcaraz ist vor drei Tagen in Roland Garros, wo die Olympia-Wettkämpfe ausgetragen werden, mit seinem ersten French-Open-Sieg in die Fussstapfen Nadals (14 Siege) getreten.