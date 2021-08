Opelka steht in Toronto im Final

Reilly Opelka (ATP 32) hat erstmals in seiner Karriere ein Endspiel auf ATP-1000-Stufe erreicht. Der Amerikaner bezwang in der Nacht auf Sonntag überraschend den Griechen Stefanos Tsitsipas (ATP 3) in drei Sätzen. Opelka ist vor allem für seinen Aufschlag bekannt – und nimmt die «Vorwürfe», er könne nicht viel mehr als servieren, mit Humor. Der 23-Jährige schrieb nach seinem Viertelfinalerfolg gegen Roberto Bautista Agut «Servebot», übersetzt «Servicemaschine», auf die Kameralinse.

Im Endspiel trifft Opelka auf Daniil Medwedew. Die russische Weltnummer 2 bezwang John Isner problemlos mit 6:2, 6:2.

Giorgi setzt Erfolgslauf fort

Beim WTA-1000-Turnier in Montreal ist Camila Giorgi (WTA 71) weiter nicht zu stoppen. Die Italienerin eliminierte im Halbfinal die Amerikanerin Jessica Pegula (WTA 30) und trifft im Endspiel nun auf Karolina Pliskova (WTA 6). Die Tschechin bekundete mit der Weltranglisten-Dritten Aryna Sabalenka (BLR) kaum Mühe und siegte 6:3, 6:4.