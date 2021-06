Legende: Unklar, wann sie auf die Tennis-Bühne zurückkehrt Naomi Osaka. Keystone

Osaka spielt nicht in Berlin

Nach ihrem Rückzug von den French Open wird die Weltnummer 2 Naomi Osaka auch nicht am Rasenturnier in Berlin in der kommenden Woche teilnehmen. Das teilten die Veranstalter am Montag mit. In der vergangenen Woche hatte die viermalige Grand-Slam-Siegerin offenbart, seit ihrem Titel bei den US Open 2018 immer wieder unter Depressionen zu leiden. Wann die Japanerin auf den Tenniscourt zurückkehrt, ist unklar.

Stricker erhält Wildcard in Stuttgart

Dominic Stricker erhielt für das in dieser Woche stattfindende Rasenturnier in Stuttgart eine Wildcard. Der 18-Jährige Berner trifft in der 1. Runde des ATP-250-Events auf einen Qualifikanten. Im Falle eines Sieges würde Stricker gegen den Polen Hubert Hurkacz, die Nummer 2 der Setzliste, spielen.