Legende: Überzeugend in den Halbfinal Naomi Osaka. imago images/Zuma Press

Osaka in Montreal im Halbfinal

Naomi Osaka (WTA 49) hat in Montreal eine weitere Machtdemonstration abgeliefert. Nachdem die Japanerin im Achtelfinal der Lettin Anastasija Sewastowa nur gerade ein Game überlassen hatte, besiegte sie im Viertelfinal auch Jelina Switolina (WTA 13) klar mit 6:2, 6:2. Gegnerin im Halbfinal ist Clara Tauson (WTA 19). Die junge Dänin eliminierte mit Madison Keys die nächste Top-10-Spielerin.

Bencic wieder gegen Kudermetowa?

Belinda Bencic (WTA 20) geniesst zum Auftakt des WTA-1000-Turniers in Cincinnati ein Freilos. In der 2. Runde trifft die Halbfinalistin von Wimbledon auf Veronika Kudermetowa (RUS/WTA 44) oder Suzan Lamens (NED/WTA 64). Gegen Kudermetowa spielte Bencic bereits 10 Mal (6:4-Siege), das einzige Duell mit Lamens entschied die Ostschweizerin heuer in Melbourne für sich.

Premiere für Shelton in Toronto

Ben Shelton (ATP 7) hat in Toronto erstmals einen Halbfinal an einem ATP-1000-Turnier erreicht. Der US-Amerikaner setzte sich gegen den Australier Alex De Minaur (ATP 8) mit 6:3, 6:4 durch. Gegner in seinem ersten Halbfinal auf dieser Stufe ist Landsmann Taylor Fritz (ATP 4), der Andrej Rublew (ATP 11) eliminerte.

