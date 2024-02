Legende: Konnte erste Erfahrungen auf WTA-1000-Stufe sammeln Lulu Sun. Keystone/AP Photo/Andy Wong

Endstation Sechzehntelfinal für Sun in Dubai

Lulu Sun (WTA 181) ist beim WTA-1000-Turnier in Dubai in der Runde der letzten 32 ausgeschieden. Die 22-jährige Schweizerin musste sich der Weltnummer 9 Jelena Ostapenko in 80 Minuten mit 4:6, 3:6 geschlagen geben. Am Ende hatte die Favoritin nur 7 Punkte mehr auf dem Konto als Sun (69:62), was verdeutlichte, dass die Romande über weite Strecken mit der Lettin mithalten konnte. In den Schlüsselmomenten zeigte die French-Open-Siegerin von 2017 aber ihre Klasse und entschied die wichtigsten Ballwechsel für sich. Während Ostapenko 2 ihrer 9 Breakbälle nutzte, blieb Sun in der gesamten Partie ohne Servicedurchbruch (0/2). Die Schweizerin war in Dubai mit einer Wildcard am Start und hatte am Montag ihren 1. Sieg auf WTA-1000-Stufe eingefahren. Dabei profitierte sie auch von der Aufgabe von Paula Badosa beim Stand von 4:6 aus der Sicht der Spanierin.

03:12 Video Archiv: Lulu Sun im Porträt Aus Sport-Clip vom 15.01.2024. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 12 Sekunden.