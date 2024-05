Out in Rom: Nadal reist ohne Erfolgserlebnis an die French Open

Legende: Zeigte sich weit weg von seiner Bestform Rafael Nadal beim ATP-1000-Turnier in Rom. imago images/Insidefoto

Hurkacz für Nadal klar zu stark

Rafael Nadal startet ohne Erfolgserlebnis in seine letzten French Open. Der Spanier unterlag beim ATP-1000-Turnier in Rom dem Polen Hubert Hurkacz (ATP 9) in der 2. Runde mit 1:6, 3:6 und zeigte sich erneut weit von seiner Bestform entfernt. In seiner Vorbereitung auf die French Open (ab 20. Mai), die er 14 Mal gewonnen hat, war der 36-Jährige zuletzt in Madrid bereits im Achtelfinal gescheitert. Im Rom, wo er mit 10 Titeln Rekordsieger ist, hatte Nadal schon in der ersten Runde gegen den belgischen Qualifikanten Zizou Bergs (4:6, 6:3, 6:4) Schwerstarbeit leisten müssen.