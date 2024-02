Legende: Grösster Erfolg ihrer Karriere Jasmine Paolini. Reuters/Rula Rouhana

2. WTA-Titel für Paolini

Die Italienerin Jasmine Paolini (WTA 26) hat den Final des WTA-1000-Turniers in Dubai gewonnen. Die 26-Jährige rang die russische Qualifikantin Anna Kalinskaja in 2:13 Stunden mit 4:6, 7:5, 7:5 nieder. Für Paolini war es erst der 2. Titel auf der Tour nach ihrem Erfolg in Portoroz 2021. Im Ranking wird sie einen Sprung auf Platz 14 machen. Kalinskaja hatte im Halbfinal mit ihrem Zweisatzsieg über die Weltnummer 1 Iga Swiatek für Aufsehen gesorgt.

00:58 Video Archiv: Kalinskajas Sieg im Halbfinal Aus Sport-Clip vom 23.02.2024. abspielen. Laufzeit 58 Sekunden.

Riedi in Pau im Final

Der Höhenflug von Leandro Riedi (ATP 175) hält an. Der Zürcher stiess zum 3. Mal in diesem Jahr in den Final eines Challenger-Turniers vor. Im französischen Pau schlug der 22-Jährige im Halbfinal den Einheimischen Clément Chidek (ATP 375) mit 6:3, 6:3. Im Endspiel trifft er auf den Finnen Otto Virtanen (ATP 172). Riedi hat heuer schon die Turniere in Oreias und Louvain gewonnen. 17 von 19 Matches konnte er siegreich gestalten.