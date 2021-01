Legende: In London in Quarantäne Wildcard-Inhaber Andy Murray. Reuters

Verpasst Murray die Australian Open?

Andy Murrays Teilnahme an den Australian Open ist nach einem positiven Corona-Test in Gefahr. Wie britische Medien am Donnerstag übereinstimmend berichteten, befindet sich der Schotte in London in Quarantäne. Murray sollte eigentlich an diesem Wochenende in Melbourne eintreffen, hofft nun jedoch darauf, zu einem späteren Zeitpunkt nach Australien fliegen zu können. Eigentlich hatten die Organisatoren nur ein dreitägiges Zeitfenster bis zum 17. Januar für die Einreise nach Australien gestattet. Nach der Ankunft ist eine 14-tägige Quarantäne zwingend vorgeschrieben. Das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres beginnt am 8. Februar.

Wirbel um Sandgren-Anreise

Für Diskussionen sorgt derweil die Anreise des Amerikaners Tennys Sandgren. Der 29-Jährige war zum 2. Mal binnen 8 Wochen positiv auf Corona getestet worden. Die Organisatoren erlaubten ihm dennoch die Anreise, weil keine Ansteckungsgefahr mehr bestehe. Die zuständige Ministerin des Bundesstaates Victoria, Lisa Neville, verteidigte das Vorgehen der Veranstalter und sagte, der Fall sei von Medizinern genau geprüft worden.