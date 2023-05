Legende: Wird im Ranking weiter zurückfallen Emma Raducanu. Imago/Pressephoto Baumann

Raducanu: Doppelte Handgelenk-OP

Die ehemalige US-Open-Siegerin Emma Raducanu wird die kommenden zwei Grand-Slam-Turniere in Paris und Wimbledon verletzungsbedingt verpassen. Sie habe sich an beiden Handgelenken operieren lassen müssen, teilte die 20-jährige Britin mit. Zudem stehe noch ein kleinerer Eingriff am Knöchel an. Nach ihrem überraschenden Triumph als Qualifikantin bei den US Open 2021 konnte Raducanu nur noch selten sportliche Erfolge feiern. Derzeit belegt sie in der Weltrangliste den 85. Platz.