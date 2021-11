Legende: Erhofft sich neue Inputs Emma Raducanu. imago images

Beltz trainiert Raducanu

US-Open-Siegerin Emma Raducanu hat einen neuen Coach. Die am Samstag 19 Jahre alt werdende Britin spannt ab sofort mit dem Deutschen Torben Beltz zusammen, dem bisherigen Trainer von Angelique Kerber. Die einstige Weltranglistenerste beendete erst tags zuvor die dritte Zusammenarbeit mit ihrem Landsmann. Raducanu trennte sich kurz nach ihrem Sensationstriumph in New York von ihrem Coach Andrew Richardson. Raducanu versucht mit Beltz, in die Erfolgsspur zurückzufinden. Seit ihrem Grand-Slam-Sieg in Flushing Meadows gewann sie lediglich 2 von 5 Partien.

Behindertensportler Alcott kündigt Rücktritt an

Dylan Alcott, seines Zeichens die Weltnummer 1 im Rollstuhl-Tennis, beendet seine illustre Karriere nach den Australian Open. Der 30-jährige Australier gewann in seiner Laufbahn 15 Grand-Slam-Titel. Im Jahr 2021 war ihm mit den Siegen bei den Australian Open, French Open, Wimbledon, Olympia-Gold bei den Paralympics sowie dem Titel bei den US Open der «Golden Slam» gelungen.