Tsitsipas siegt auf Mallorca

Stefanos Tsitsipas (ATP 6) hat 2 Tage vor Beginn des Grand-Slam-Turniers in Wimbledon seinen 9. Titel gewonnen, den 2. in dieser Saison und den 1. auf Rasen. Beim ATP-250-Turnier in Santa Ponça auf Mallorca setzte sich der 23-jährige Grieche im Final gegen den Spanier Roberto Bautista Agut (ATP 20) – der im Halbfinal den überraschenden Schweizer Antoine Bellier ausgeschaltet hatte – mit 6:4, 3:6, 7:6 (7:2) durch. Tsitsipas verwertete nach zweieinhalb Stunden im Tiebreak seinen 1. Matchball. In der 1. Runde von Wimbledon trifft der als Nummer 4 gesetzte Tsitsipas auf den 28-jährigen Zürcher Grand-Slam-Debütanten Alexander Ritschard (ATP 192).

Kvitova bringt sich für Wimbledon in Form

Rasen und Petra Kvitova (WTA 31), das passt. Die zweifache Wimbledon-Siegerin schlug im Final des WTA-Turniers von Eastbourne (GBR) Titelverteidigerin Jelena Ostapenko (WTA 14) 6:3, 6:2 und schaffte so die perfekte Vorbereitung für das anstehende Turnier in Wimbledon. Für die 32-jährige Tschechin war es der 5. Rasen-Titel der Karriere und der 29. insgesamt. Kvitova gewann an der Church Road 2011 und 2014. Heuer steigt sie am Dienstag gegen Jasmine Paolini (WTA 73) ins Turnier ein.