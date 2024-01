Regen in Melbourne: Keine Spiele am ersten Qualifikations-Tag

Legende: Trocknen statt Schwitzen An den Australian Open wurde am Montag noch nicht gespielt. IMAGO Images/Uk Sports Pics Ltd

Wegen Dauerregens sind am Montag bei den Australian Open sämtliche Spiele der ersten Qualifikationsrunde ausgefallen. Auf den Aussenplätzen im Melbourne Park konnte den ganzen Tag nicht gespielt werden. Nur in den überdachten Arenen fanden einige Trainingseinheiten der Tennisstars statt. Unter anderem trainierte der Spanier Carlos Alcaraz in der Rod Laver Arena. Die Partien des Schweizer Trios Alexander Ritschard (gegen den Franzosen Clément Tabur), Simona Waltert (gegen die Kroatin Petra Marcinko) und Jil Teichmann (gegen die Französin Alice Robbe) wurden auf Dienstag verschoben. Die Aussichten für die nächsten Tage sind besser.