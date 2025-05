Regen-Pech in Genf – Teichmann in Rabat in Runde 1 out

Legende: Liegt im 2. Satz zurück Karen Chatschanow. Keystone/CYRIL ZINGARO

Regen bringt in Genf den Spielplan durcheinander

Das Wetter hat den Organisatoren des ATP-250-Turniers in Genf am Dienstag einen Strich durch die Rechnung gemacht. Zwar konnte die 1. Runde komplettiert werden, von zwei ebenfalls angesetzten Achtelfinals konnte hingegen nur einer begonnen werden. Und selbst diese Begegnung musste spät am Abend unterbrochen und die Fortsetzung auf Mittwoch verschoben werden. Zum Zeitpunkt des Abbruchs stand es zwischen dem an Nummer 4 gesetzten Russen Karen Chatschanow (ATP 24) und dem Japaner Kei Nishikori (ATP 62) 7:5, 2:5. Sofern das Wetter mitspielt, sollte am Mittwoch auch Novak Djokovic (ATP 6) ins Turnier einsteigen.

Teichmann scheitert in Rabat

Jil Teichmann wartet weiter auf den ersten Sieg in einem WTA-Hauptfeld seit Ende Januar. Beim WTA-250-Turnier in Rabat scheiterte die Schweizerin an der Russin Kamilla Rachimowa 4:6, 1:6. Teichmann (WTA 98) gab pro Satz dreimal den Service ab. Vor allem die zweiten Aufschläge der 27-Jährigen gelangen nicht: Dort gewann sie nur 4 von 20 Punkten. So bekundete die 4 Jahre jüngere Rachimowa (WTA 75) im ersten Duell der beiden Spielerinnen keine Mühe. Für Teichmann war es nach Indian Wells, Rouen und Rom die nächste Erstrundenniederlage. Ihr letzter Erfolg auf WTA-Stufe datiert vom 30. Januar in Singapur. Auch am Billie Jean King Cup im April verlor Teichmann beide Einzelspiele.

